«Для меня это первый опыт в кино, поэтому отбор среди других актеров был для меня в новинку. Пришлось выучить сценарий для кастинга. Я даже немного волновался, как все пройдет. Но меня утвердили, и начались примерки образов и грима, репетиции. Это было особенно интересно, со мной такое впервые!», — добавил он.