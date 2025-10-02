В Минске открывается фестиваль документального кино стран СНГ

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. IX Фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» пройдет в Минске 2 и 3 октября, все кинопоказы будут бесплатными. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В Минске будут показаны 20 документальных фильмов, также пройдут круглые столы, встречи с документалистами и специальными гостями. Всего в конкурсной программе 35 фильмов. Жюри основного конкурса возглавляет декан Высшей школы телевидения МГУ, журналист Виталий Третьяков. Белоруссию в жюри представляют председатель Национальной государственной телерадиокомпании республики Иван Эйсмонт и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Также предусмотрено зрительское голосование.
«“Евразия.DOC” — это действительно евразийский фестиваль. Это фестиваль всего постсоветского пространства и наших ближайших соседей и партнеров. В этом году и в жюри, и как участники присутствуют коллеги из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Китая», — рассказал директор фестиваля Валерий Шеховцов.
«Сейчас мы специально не ищем фильмы, а принимаем заявки. В этом смысле мы не вылепливаем программу», — подчеркнул он. В этом году всего было подано более 350 заявок.
«Трудно было отбирать, так как все очень сильные работы», — добавил Шеховцов.
По словам директора, в 2022 году фестиваль охватил аудиторию в 50 млн зрителей.
«Мы будем стараться это цифру если не удвоить, то серьезно увеличить по результатам X Фестиваля», — добавил Шеховцов, говоря о подготовке к следующему сезону.
Проблематика конфликтов
«Очень сильная программа в этом году. Я имею в виду качество фильмов. В том году была сильная, но в этом еще сильнее», — сказал на пресс-конференции Третьяков. При этом он отметил, что «не хватает художественного документального кино».
«Того, что делает документальное кино не длинным телерепортажем, — этого нет практически. Но, наверно, кто-то снимает это», — добавил он. Также, по его словам, короткому метру не хватает серьезной конфликтности.
«Все-таки документальное кино — это не только о позитивном преодолении проблем, но и о самих проблемах», — сказал он.
Третьяков затронул тему конфликта на Украине и на этом примере подчеркнул важность своевременного освещения спорных и трудных тем — «когда проблема еще зарождалась, не три года назад и не в 2022 году».
«Где проблемные лаборатории, чтобы достижений было больше? Конфликт случится, ты все равно будешь о нем рассказывать, только уже о последствиях», — пояснил он.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что в предыдущие «10−15 лет на больших каналах России документальное кино сжималось, как шагреневая кожа, и уходило куда-то в ночь».
«Через несколько лет оставался один фильм в три месяца. Документальное кино переродилось в ток-шоу. Документальное кино делается месяцами и годами, а людям нужно знать, что происходит здесь и сейчас. Будем надеяться, что будет возвращаться документальное кино на экраны больших каналов и будет показываться на экранах кинотеатров. Самые лучшие кинотеатры и в Смоленске, и в Минске представлены», — подчеркнул он.
Архивариусы реальности
Заместитель директора — главный редактор студии телевидения МТРК «Мир» Андрей Алексеенко назвал участников конкурса «хранителями и архивариусами реальности».
«Это фильмы без прикрас, без фейков», — рассказал он.
«В программе есть режиссеры и маститые, и молодые. Очень интересно просмотреть идеи и фишки режиссеров разных поколений. Настолько разные подача и эмоции. Были фильмы, которые я не досмотрел. От некоторых не мог оторваться. Сделал пометку себе, некоторые фильмы пересмотрю. Очень много фильмов о пути к своей победе», — добавил Алексеенко.
Третьяков в свою очередь предложил режиссерам обратить внимание на темы массовой культуры, опошления культуры, смерти классического искусства.
Молодые режиссеры
В рамках фестиваля существует подпроект — молодежный конкурс короткого метра. Как рассказал директор фестиваля, в этом году поступило рекордное количество заявок — более 50, которые соответствовали жесткому хронометражу до четырех минут. Больше всего работ поступило из Белоруссии.
Фестиваль «Евразия.Doc» проводится с 2016 года, его главными целями и задачами являются создание площадки для интеграционных культурных процессов на евразийском пространстве, выявление и поддержка талантливых документалистов, организация массовых показов качественного современного документального кино и дискуссий на актуальные общественно-политические темы. В 2025 году фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).