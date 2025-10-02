Ричмонд
«Вызов» Клима Шипенко покажут на Неделе российского кино в Венесуэле

Мероприятие продлится до 5 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Неделя российского кино впервые стартовала в Венесуэле, зрителям покажут «Вызов» Клима Шипенко, «Снегирь» Бориса Хлебникова и другие картины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскино».

«“Роскино” впервые проведет Неделю кино в Венесуэле. Зрители увидят четыре российские картины разных жанров: “Вызов” (реж. Клим Шипенко), “Лунтик. Возвращение домой” (2024), “Снегирь” (реж. Борис Хлебников), “Я делаю шаг” (реж. Ольга Акатьева)», — сообщили в пресс-службе.

В «Роскино» отметили, что организация системно развивает культурные связи со странами Латинской Америки. В 2025 году фестивали и показы российских фильмов уже прошли в Колумбии, Бразилии и на Кубе. Также в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде состоялся фестиваль кубинского кино. Неделя российского кино в Венесуэле продлится до 5 октября.