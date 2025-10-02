«Вызов» Клима Шипенко покажут на Неделе российского кино в Венесуэле

В «Роскино» отметили, что организация системно развивает культурные связи со странами Латинской Америки. В 2025 году фестивали и показы российских фильмов уже прошли в Колумбии, Бразилии и на Кубе. Также в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде состоялся фестиваль кубинского кино. Неделя российского кино в Венесуэле продлится до 5 октября.