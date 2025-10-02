Хейли Грэм в исполнении Мисси Перегрим — дерзкая, ироничная и свободолюбивая спортсменка — полюбилась подросткам по всему миру. Но если ее героиня бросала вызов спортивной системе, то сама актриса вскоре покинула Голливудскую арену. Сегодня имя Мисси Перегрим вспоминают главным образом благодаря «Бунтарке», и фанатов до сих пор интересует: как сложилась ее судьба после этого фильма?
Ранний путь к спорту и кино
Будущая актриса родилась в Канаде и с ранних лет увлекалась гимнастикой и танцами. Эти навыки впоследствии стали решающими, когда она получила главную роль в спортивной драме «Бунтарка». До этого она уже появлялась на телевидении — играла небольшие роли в сериалах «Тайны Смолвиля» и «Темный ангел». Но именно участие в фильме о гимнастках сделало ее известной, ведь он идеально сочетал ее спортивные умения и актерский талант.
После премьеры картина быстро завоевала аудиторию подростков: история девушки, которая пошла против правил, оказалась близка многим зрителям. Мисси Перегрим проснулась знаменитой, а критики отмечали ее харизму и естественность в кадре.
Однако, несмотря на успех, ее карьера в кино не пошла по ожидаемому пути — она решила переключиться на другие проекты и попробовать себя в сериалах.
Звездный час в «Бунтарке»
Фильм «Бунтарка» стал визитной карточкой актрисы и до сих пор остается ее самой яркой работой в полнометражном кино. Ее героиня Хейли Грэм олицетворяла целое поколение подростков, которые боролись за право быть самими собой. История о бунте против строгих правил гимнастики и поиске собственного пути сделала ленту культовой среди зрителей начала 2000-х.
Для самой Перегрим съемки стали настоящим испытанием, ведь многие трюки она выполняла сама благодаря спортивному прошлому. Это придавало фильму реалистичность и добавляло уважения со стороны фанатов гимнастики. До сих пор кадры из «Бунтарки» гуляют по соцсетям, а сама актриса часто ассоциируется у публики именно с этим образом.
Работа в сериалах
После успеха в кино Мисси все чаще выбирала проекты на телевидении. Ее можно было увидеть в эпизодах популярных шоу — от «Гавайи 5.0» до «Героев». Постепенно актриса закрепилась в жанре подростковых и фантастических сериалов, где ценились ее харизма и умение быть «своей» для молодой аудитории.
Особую известность ей принесла роль в криминальном сериале «ФБР» и других проектах на американском ТВ. Хотя многие зрители ожидали, что после «Бунтарки» она станет звездой большого кино, Мисси выбрала путь более камерных, но стабильных ролей. Этот выбор позволил ей не потеряться в индустрии, хотя громкого голливудского успеха, сравнимого с «Бунтаркой», больше не было.
Личная жизнь и приоритеты
В отличие от своей героини, которая находилась в постоянном конфликте с миром, сама Мисси выбрала спокойную и размеренную жизнь. Она всегда подчеркивала, что не стремится к скандальной славе и предпочитает развиваться в тех сферах, где чувствует себя органично. Со временем актриса сместила фокус с карьеры на личные проекты и семью, стараясь не быть заложницей одного успешного образа.
В интервью она отмечала, что популярность «Бунтарки» стала неожиданной, но не определяющей ее личность. Для Мисси важнее было сохранить баланс между работой и обычной жизнью, чем гнаться за громкими контрактами. Эта позиция помогла ей оставаться в индустрии без давления и лишнего внимания.
В 2014 году она вышла замуж за актера Закари Ливая, однако брак долго не продержался, и пара объявила о расставании всего год спустя. В 2018 году актриса внось пошла под венец. Ее избранником стал актер и продюсер Том Окли. В 2020 году у них родился сын Отис Паради Окли, а в 2022 — дочка Мела.