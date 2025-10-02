В отличие от своей героини, которая находилась в постоянном конфликте с миром, сама Мисси выбрала спокойную и размеренную жизнь. Она всегда подчеркивала, что не стремится к скандальной славе и предпочитает развиваться в тех сферах, где чувствует себя органично. Со временем актриса сместила фокус с карьеры на личные проекты и семью, стараясь не быть заложницей одного успешного образа.