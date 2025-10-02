Фильм «Август» (2025) — историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). Картина показывает события 1944 года с точки зрения солдат и офицеров. При этом достоверность передает не только сценарий, но и тщательно подобранные локации. В статье расскажем, где снимали фильм, и подробно разберем каждую локацию, а также поделимся интересными фактами о процессе создания картины.
Места, локации, где снимали фильм «Август»
Премьера фильма «Август» состоялась 25 сентября 2025 года. Это российская военная драма, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). В главных ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Даниил Воробьев.
Действие картины происходит в августе 1944 года, когда завершается масштабная наступательная операция «Багратион», в результате которой Белоруссия освобождается от оккупации. Однако в непроходимых лесах на границе все еще скрываются немецкие шпионы. Чтобы обеспечить успех нового удара, советская контрразведка начинает миссию по розыску врага.
Съемки фильма проходили в различных местах, отражающих атмосферу того времени. Рассмотрим каждую локацию подробно.
Карелия
Съемки фильма «Август» (2025) проходили в Олонецком районе Карелии в августе 2023 года. Здесь актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, вооруженные металлоискателями, обнаружили множество предметов времен Второй мировой войны, в том числе гильзы, пуговицы и даже финский противогаз. Безруков отметил, что «вся земля там пропитана войной».
Местные жители также приняли участие в съемках. Так, фермеры из Олонецкого района подарили Безрукову корзину карельской клубники, поблагодарив его за творчество и искренние эмоции.
Ленинградская область
Процесс кинопроизводства проходил в лесах, на полях, реках и озерах Ленинградской области. Здесь были сняты эпизоды на фронтовых позициях и скрытые лагеря немецких шпионов. Местные природные ландшафты служили естественным фоном для боевых сцен и съемок эпизодов работы советской контрразведки.
Калининградская область
Калининградская область стала одной из ключевых локаций для фильма «Август». В 2023 году съемочная группа работала в городах Черняховск и Гвардейск, а также в поселках Железнодорожный и Домново.
Проект получил поддержку из регионального бюджета: в 2024 году фильм выиграл конкурс на рибейт, получив более 5 миллионов рублей. Общая сумма затрат кинокомпании в Калининградской области составила более 25 миллионов рублей.
Ростовская область
Съемки на Дону в районах Каратаево и Мержаново оставили сильное впечатление у всей команды. Погодные условия были крайне сложными: работа велась и при минусовых температурах, и во время сильных паводков. В один из дней уровень воды в Северском Донце поднялся настолько, что затопил декорации и оборудование. Несмотря на это, съемочный процесс не остановился.
В массовых сценах участвовали местные жители, а более 140 реконструкторов исполнили роли военнослужащих.
Интересные факты о съемках фильма «Август»
Работа над картиной сопровождалась интересными деталями и фактами, связанными с историей и съемочным процессом.
Факты о фильме:
В основу сценария лег роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (также известный как «Момент истины»), впервые опубликованный в 1974 году в журнале «Новый мир». Роман стал сенсацией, его перевели более чем на 30 языков, вышло свыше 100 его изданий, общий тираж — несколько миллионов экземпляров.
Попытки экранизировать роман предпринимались ранее: в 2001 году вышел фильм Михаила Пташука «В августе 44-го», с участием Евгения Миронова, Владислава Галкина и Юрия Колокольникова. Новый проект 2025 года — не ремейк, а самостоятельная интерпретация.
Работа над фильмом «Август» началась в 2018 году. Первоначально режиссером должен был стать Алексей Андрианов, однако проект возглавили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.
Кинопроект получил государственную поддержку от Фонда кино, продюсерами стали Анатолий Максимов и Константин Эрнст.
Первоначально рабочее название картины было «Момент истины», затем его сократили до лаконичного «Август».
В фильме использовалась настоящая техника, предоставленная военно-историческими музеями — танки, автомобили и обмундирование соответствовали эпохе. Художники-постановщики тщательно воссоздали атмосферу августа 1944 года в освобожденной Белоруссии.
«Август» — не дословная экранизация романа: сюжет, ритм и стиль адаптированы под современное кино. Герои книги сохранены, но история сосредоточена на выборе, ответственности и внутренней правде, к которой каждый персонаж приходит в условиях, где нельзя ошибиться.