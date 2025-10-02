Съемки на Дону в районах Каратаево и Мержаново оставили сильное впечатление у всей команды. Погодные условия были крайне сложными: работа велась и при минусовых температурах, и во время сильных паводков. В один из дней уровень воды в Северском Донце поднялся настолько, что затопил декорации и оборудование. Несмотря на это, съемочный процесс не остановился.