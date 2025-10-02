Жена Боярского рассказала об актерской карьере дочери: «Долго отговаривали»

Елизавета Боярская дебютировала в кино в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности». В 2018-м она удостоилась звания заслуженной артистки России. В фильмографии актрисы более 80 работ. Она снялась в таких проектах, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Человек с бульвара Капуцинок», «Zолушка», «Шерлок Холмс», «Манюня», «Великая. Фильм второй», «Петр Первый. Завещание».