Шпица, Пегова и Чехова играют подруг в комедии о свиданиях: первые фото

Смотрите фоторепортаж со съемок романтической комедии «Идеально несовместимы» о любви в большом городе
Съемки фильма «Идеально несовместимы»
Начались съемки романтической комедии «Идеально несовместимы», исследующей природу современных отношений. В центре истории — трио подруг, роли которых исполняют Катерина Шпица, Анфиса Чехова и Ирина Пегова.

Главная героиня София (Шпица) — молодая разведенная женщина. Она не оставляет попыток найти подходящего партнера, но относится к свиданиям с изрядной долей иронии. Однажды ее подруга Алиса (Чехова) встречает романтичного и скромного Артема. У молодого человека есть друг Макс, убежденный холостяк и сердцеед, чья проработанная схема «категорий» для девушек начинает рушиться после знакомства героев.

Разобраться во всех любовных коллизиях Софии и Алисе помогает их подруга Вика, чья поддержка, неожиданный совет и честный взгляд со стороны нередко становятся решающими в непростых вопросах отношений. Исполнившая роль Ирина Пегова отмечает, что у ее героини всегда есть собственное мнение и свои тайные счеты. «Мне нравится, что в этой истории у подруг тоже есть своя роль в большом разговоре о любви», — отмечает актриса.

Ирина Пегова на съемках фильма «Идеально несовместимы»
Катерина Шпица и Владимир Байгильдин на съемках фильма «Идеально несовместимы»
Александр Златопольский и Анфиса Чехова на съемках фильма «Идеально несовместимы»
В роли Артема, возлюбленного Алисы, выступил актер и продюсер Александр Златопольский — избранник Анфисы Чеховой в реальной жизни. Макса сыграл Владимир Байгильдин. Также в актерском составе ленты — Олег Гаас, Александр Цыпкин, Елена Валюшкина, Оскар Кучера и другие звезды.

По словам создателей фильма, «Идеально несовместимы» — это история о героях, живущих в эпоху ярлыков и быстрых суждений, когда так сложно разглядеть за масками настоящих людей и сделать шаг навстречу серьезным чувствам.

Ирина Пегова, Анфиса Чехова и Катерина Шпица на съемках фильма «Идеально несовместимы»
Катерина Шпица, Ирина Пегова и Анфиса Чехова на съемках фильма «Идеально несовместимы»
Катерина Шпица уверена, что картина привлечет зрителей своей иронией и узнаваемостью: «Каждый, кто хоть раз был на свидании, найдет здесь что-то свое — смешное, неловкое или трогательное».

Производством фильма занимается кинокомпания Goldfield Entertainment. Автором сценария и режиссером стала дебютантка Равшания Махмудова.

На большие экраны лента «Идеально несовместимы» предположительно выйдет в 2026 году.