Фильмы из Непала и России взяли Гран-при фестиваля кинодебютов «Одна шестая»

«Одна шестая» — хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Фестиваль впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. В 2024 году фестиваль посетили больше 10 тыс. человек.