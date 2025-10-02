Фильмы из Непала и России взяли Гран-при фестиваля кинодебютов «Одна шестая»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Гран-при IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который прошел в Екатеринбурге, завоевали фильмы «Шамбала» из Непала и «У ветра нет хвоста» из России, сообщается в Telegram-канале фестиваля.
«Гран-при игрового конкурса: фильм “Шамбала”, режиссер — Мин Бахадур Бхам. Гран-при неигрового конкурса: фильм “У ветра нет хвоста”, режиссеры — Иван Власов и Никита Сташкевич», — говорится в сообщении. По сюжету картины «Шамбала» в гималайской деревне беременная женщина оказывается в центре сплетен после внезапного исчезновения мужа и отправляется на его поиски в горы. Фильм «У ветра нет хвоста» рассказывает о ямальских кочевниках.
Лучшим дебютом на фестивале признана работа актрисы Марии Прокопьевой в фильме «Крыша». Лучшим зарубежным игровым дебютом — фильм «Смельчаки» режиссера Ясмин Гордон из Швейцарии, неигровым — фильм «О герое» режиссера Петра Виневича из Дании. Лучшим национальным игровым дебютом — «Подари мне цветы» режиссера Василия Слепцова, неигровым — «Тени за кадром» Ивана Батурина.
В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.
«Одна шестая» — хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Фестиваль впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. В 2024 году фестиваль посетили больше 10 тыс. человек.