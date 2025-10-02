Ричмонд
Хотиненко: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» особенно важна в нынешние времена

Подобные мероприятия требуют внимания и бдительности, ведь всегда найдутся те, кто попытается подменить высокие идеи личными амбициями, сообщил народный артист России и режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир ХотиненкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ режиссер Владимир Хотиненко поделился с ТАСС мнением, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» особенно важна в сегодняшнее время.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«В сложные времена подобные инициативы особенно важны, — считает режиссер. — Но они требуют внимания и бдительности, ведь всегда найдутся те, кто попытается подменить высокие идеи личными амбициями. В случае же с кинопремией, инициатором которой выступил Никита Михалков, есть уверенность, что деятельность будет соответствовать заявленному принципу».

Кроме того, продолжил Хотиненко, «сейчас важно сформировать узнаваемый образ кинопремии, занять свою нишу — и смысловую, и художественную». Режиссер пожелал создателям награды, «чтобы замысел реализовался в полной мере, ведь речь идет о проекте, значимом как в культурном, так и в мировоззренческом контексте для всего кинематографического сообщества».

«“Бриллиантовая бабочка” — это начало большого пути, это первый шаг, а он, как гласит восточная мудрость, определяет весь путь», — добавил Хотиненко. Он напомнил, что девиз премии — «Любая правда без любви есть ложь». Как считает режиссер, эта фраза «несет в себе глубокий смысл, понять который не всякий человек сможет сходу, а в этом девизе — истина».

О премии

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, эквивалентную одному миллиону долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».