Хотиненко: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» особенно важна в нынешние времена

«“Бриллиантовая бабочка” — это начало большого пути, это первый шаг, а он, как гласит восточная мудрость, определяет весь путь», — добавил Хотиненко. Он напомнил, что девиз премии — «Любая правда без любви есть ложь». Как считает режиссер, эта фраза «несет в себе глубокий смысл, понять который не всякий человек сможет сходу, а в этом девизе — истина».