Фильм «Простая случайность» не выйдет в прокат из-за несоответствия законам РФ

«Простая случайность» рассказывает о бывшем заключенном Вахиде, который в результате ДТП находит своего мучителя из прошлого и решает отомстить ему, но в процессе ищет совета у других жертв. В ходе путешествия с предполагаемым палачом Вахид и его спутники обсуждают допустимость мести и самосуда, ставя перед собой вопросы о справедливости и человечности.