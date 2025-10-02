Фильм «Простая случайность» не выйдет в прокат из-за несоответствия законам РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Решение связано с несоответствием фильма законодательству РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму “Простая случайность”», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что решение принято на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Из него следует, что прокатное удостоверение на фильм не выдается в случаях, если картина содержит материалы, нарушающие законодательство РФ, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, пропагандирует насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
1 октября кинокомпания «Русский репортаж» сообщила, что фильм «Простая случайность» не выйдет в отечественный прокат. Картину планировалось выпустить в кинотеатрах 30 октября.
«Простая случайность» рассказывает о бывшем заключенном Вахиде, который в результате ДТП находит своего мучителя из прошлого и решает отомстить ему, но в процессе ищет совета у других жертв. В ходе путешествия с предполагаемым палачом Вахид и его спутники обсуждают допустимость мести и самосуда, ставя перед собой вопросы о справедливости и человечности.