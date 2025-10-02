Михаил Боярский отказался от съемок за пределами Санкт-Петербурга

Михаил Боярский также был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 26 июня. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».