Михаил Боярский отказался от съемок за пределами Санкт-Петербурга

Жена народного артиста России Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, призналась в беседе с NEWS.ru, что супруг отказывается от съемок за пределами Санкт-Петербурга.
Луппиан объяснила, что Боярский перестал участвовать в выездных киносъемках после тяжелой травмы. У артиста диагностировали перелом после падения с большой высоты.
По словам жены Боярского, актер уже восстановился и репетирует в театре.
«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — поделилась артистка.
Михаил Боярский также был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 26 июня. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».
При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что артист находится дома, а в больнице находился на плановом обследовании.
Актер был заявлен в спектакле «В этом милом старом доме», запланированном на 2 июля. Мужчина признался, что его не будет на выступлении.
Ранее сообщалось, что Михаил Боярский впервые вышел на сцену после травмы.