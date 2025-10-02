Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах

Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник «Водоворот». По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими «адлеровскую атмосферу», так как действие картины разворачивается в Краснодарском крае.