Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее мужа — ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна — «Семь дней Петра Семеныча» на платформах IVI и Okko.
«Завтра фильм Тиграна “Семь дней Петра Семеныча” выйдет на платформах “Иви” и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — сообщила она в Telegram-канале.
Последний фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник «Водоворот». По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими «адлеровскую атмосферу», так как действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Биография режиссера
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом «Катька и Шиз».
В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа «Бедная Саша», получившая приз «Кинотавра-1998» в номинации «Лучшая мужская роль» и ТЭФИ как «Лучший фильм». В 1999-м Кеосаян снял картину «Президент и его внучка», она получила специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В 2000 году появилась лирическая комедия «Ландыш серебристый», выигравшая приз кинофестиваля «Окно в Европу — 2001».
По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!», мелодраму «Семь дней Петра Семеныча», вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также «Мужская работа», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж», «Бессмертные».
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Ты и я» на канале «Россия», «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном» на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу «Международная пилорама» на НТВ.
В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.