Гвинет Пэлтроу засняли в объятиях мужа на свидании в Портофино. 53-летняя актриса вместе с Брэдом Фэлчаком приехала в Италию на 50-летие своего брата Джейка Пэлтроу.
Там же она отметила свой день рождения, который был 27 сентября, и седьмую годовщину со дня свадьбы с продюсером.
Звезда фильма «Влюбленный Шекспир» была запечатлена на фото в белом вязаном свитере и в светлых брюках. Она распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Фэлчак выбрал для прогулки светло-голубой свитер и белые брюки.
Напомним, Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2010 году на съемках сериала «Хор». В 2014 году они начали встречаться, а спустя четыре года стали мужем и женой.
Для Пэлтроу этот брак второй. Ее первым мужем был музыкант Крис Мартин, от которого она родила дочь Эппл и сына Мозеса. Фэлчак тоже был женат. Его супругой была продюсер Сюзанна Букиник, от которой у него есть дочь Изабелла и сын Броуди.
Ранее Гвинет Пэлтроу впервые снялась в рекламе с 21-летней дочерью.