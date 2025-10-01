Звезда «Ранеток» раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино

Российский актер Сергей Степин раскритиковал использование искусственного интеллекта (ИИ) в кино. Его цитирует сайт «Страсти».
Артист отметил, что ему неприятно видеть в фильмах «оживших» актеров, которых больше нет.
«Само понятие искусственный интеллект, мне кажется, очень такое надуманное. Никакой не искусственный, никакой не интеллект. Это такая программа, которая что-то разукрашивает, компилирует то, что придумал человек», — высказался он.
Актер также добавил, что по его мнению, искусство человека намного интереснее, а ИИ — это не искусство.
«Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее», — заключил он.
Ранее Сергей Безруков выразил мнение, что ИИ не сможет уничтожить актерскую профессию.