Звезда «Ранеток» раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино

Актер Степин выступил против использования ИИ в кино
Сергей Степин
Сергей Степин

Российский актер Сергей Степин раскритиковал использование искусственного интеллекта (ИИ) в кино. Его цитирует сайт «Страсти».

Артист отметил, что ему неприятно видеть в фильмах «оживших» актеров, которых больше нет.

«Само понятие искусственный интеллект, мне кажется, очень такое надуманное. Никакой не искусственный, никакой не интеллект. Это такая программа, которая что-то разукрашивает, компилирует то, что придумал человек», — высказался он.

Актер также добавил, что по его мнению, искусство человека намного интереснее, а ИИ — это не искусство.

«Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее», — заключил он.

Ранее Сергей Безруков выразил мнение, что ИИ не сможет уничтожить актерскую профессию.