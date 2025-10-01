Леонид Ярмольник о работе с Данилой Козловским: «Получил удовольствие»

Сюжет сериала «Бар “Один звонок”» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира. Сериал вышел в онлайн-кинотеатре KION 1 октября.