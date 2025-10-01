Ричмонд
Леонид Ярмольник о работе с Данилой Козловским: «Получил удовольствие»

Актер признался, что получил удовольствие от работы с Козловским

Актер Леонид Ярмольник рассказал над работой с Данилой Козловским в сериале «Бар “Один звонок”». Его слова «Газете.Ru» передал KION.

«По сюжету между нашими с Даней персонажами есть преемственность — и поскольку я буквально ровесник его мамы, здесь все сходится. Поэтому его выбор был правильным, я получил удовольствие от этой работы. Рад, что эта картина, наконец, выходит», — признался артист.

Ярмольник также поразмыслил о сюжете сериала.

«Все мы рано или поздно думаем: “А что потом?”. Это жанрово правильно сделанная история. Мы всегда пытаемся у кого-то попросить прощения, что-то еще выяснить. И если в жизни это невозможно, то в кино — еще как», — поделился он.

Сюжет сериала «Бар “Один звонок”» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира. Сериал вышел в онлайн-кинотеатре KION 1 октября.