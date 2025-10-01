Ричмонд
Рыжая с короткой стрижкой: Памела Андерсон удивила резкой сменой имиджа

Актриса сменила имидж ради новой роли

Памела Андерсон накануне посетила Неделю моды в Париже. 58-летняя актриса появилась на публике в новом имидже. Она перекрасилась в медно-рыжий цвет и отстригла челку.

Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Соцсети

«Памела выглядит потрясающе с новой прической», — сообщил фотограф Марко Балер, который разместил в личном блоге кадры Андерсон в новом образе.

На Андерсон было атласное платье цвета слоновой кости от One Of с короткими рукавами и драпировкой сзади. Актриса предпочла не дополнять образ украшениями и сделала легкий макияж.

Памела Андерсон, фото: Марко Балер
Памела Андерсон, фото: Марко Балер

Оказалось, что звезда сериала «Спасатели Малибу» готовится к новой роли. Именно поэтому она сменила имидж. Актриса сыграет в фильме «Любовь — не ответ». Это подтвердил стилист Джон Ноллет.

По его словам, актриса хотела, чтобы ее новый стиль напоминал образы французских актрис: таких, как Биби Андерсон и Лив Ульман, а также шведской актрисы Гуннель Линдблом.

Ранее Памела Андерсон рассказала об отношениях с Лиамом Нисоном. 