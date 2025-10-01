Машков считает, что помощь фронту является обязанностью каждого россиянина

«[Специальная военная операция] — это часть нашей жизни, мы живем в этом контексте. Поэтому мне кажется, обязанность каждого гражданина России — помогать фронту. Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину», — сказал он.