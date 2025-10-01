Ричмонд
Машков считает, что помощь фронту является обязанностью каждого россиянина

Художественный руководитель Московского театра «Современник» отметил, что помощь коллектива фронту ежедневна
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каждый гражданин России обязан помогать бойцам специальной военной операции. Таким мнением в беседе с журналистами поделился народный артист России художественный руководитель Московского театра «Современник» Владимир Машков.

«[Специальная военная операция] — это часть нашей жизни, мы живем в этом контексте. Поэтому мне кажется, обязанность каждого гражданина России — помогать фронту. Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину», — сказал он.

По словам Машкова, помощь бойцам — «абсолютно естественный процесс», неестественно же, наоборот, не вносить вклад в общую победу. В заключение художественный руководитель отметил, что помощь коллектива «Современника» фронту ежедневна. Однако рассказывать о ней напоказ народный артист не считает нужным.