Машков считает, что помощь фронту является обязанностью каждого россиянина

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каждый гражданин России обязан помогать бойцам специальной военной операции. Таким мнением в беседе с журналистами поделился народный артист России художественный руководитель Московского театра «Современник» Владимир Машков.
«[Специальная военная операция] — это часть нашей жизни, мы живем в этом контексте. Поэтому мне кажется, обязанность каждого гражданина России — помогать фронту. Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину», — сказал он.
По словам Машкова, помощь бойцам — «абсолютно естественный процесс», неестественно же, наоборот, не вносить вклад в общую победу. В заключение художественный руководитель отметил, что помощь коллектива «Современника» фронту ежедневна. Однако рассказывать о ней напоказ народный артист не считает нужным.