Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 6 по 10 октября

Помимо картин конкурсной программы зрителям будут представлены работы в рамках специальных показов, в числе которых бразильская лента «Георгий Каппадокийский» (режиссер Александр Машафер) и турецкие фильмы «Мудрость кита» (режиссер Ондер Шенгюл) и «Столешница» (режиссер Эркан Колчак Кестендиль, Кадир Чермик). Отдельный раздел программы составит ретроспектива, приуроченная к 165-летию со дня рождения Антона Чехова, включающая девять экранизаций его произведений. Среди них «Аптекарша» Станислава Говорухина (1964), «Ведьма» Александра Абрамова (1958), «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица (1960) и др.