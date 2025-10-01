МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 6 по 10 октября, сообщили ТАСС организаторы. В программу смотра вошли конкурсные и специальные показы, а также ретроспективы.
В рамках фестиваля будут представлены игровые и документальные картины из 14 стран. Фильмом открытия киносмотра станет картина «Оплот стойкости» черногорского режиссера Николы Вукчевича, включенная в конкурс игрового кино. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре Сатурн IMAX.
В программу конкурса вошли девять лент, в том числе российские картины «Волки» Михаила Кулунакова и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, а также работы кинематографистов из Ирана («Глаза востока», режиссер Эбрахим Амини), Индии («Мифология реальности», режиссер Саджин Баабу), Болгарии («Свадьба», режиссер Магдалена Ралчева), Южной Кореи («Стальные любовники» режиссер Чхве Джон-ку), Китая («Река Цяньтан», режиссер Вань Бо), и Филиппин («Это место», режиссер Хайме Пасена, Филиппины — Япония).
Документальная программа представлена семью фильмами. Участвуют ленты из Индии («Багджан» режиссер Джайченг Сай Дохутия Индия — Германия), Ирана («Потерянный сезон» режиссер Мехди Ганавати), Чили («Невероятная золотодобывающая машина» режиссер Альфредо Пуральи де ла Пласа Чили — Нидерланды) и Китая («Тетушка Ху и ее райский сад», режиссер Пань Чжици). В программу смотра также вошли три российские картины: «Зимник» Юрия Дорохина, «Лексо» Олеси Фокиной и «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» Анны Чернаковой.
Фильмом закрытия станет драма «Глобальная гармония» (Италия — США), режиссер которой, Фабио Масса, возглавит жюри игрового конкурса. В его состав также войдут российский киновед Сергей Лаврентьев и режиссер из Киргизии Дастан Жапар. Конкурс документального кино оценят председатель жюри, режиссер, сценарист и продюсер Стивен Ли Мраович (Франция — Сербия), режиссер и сценарист из Индии Балака Гош и российский продюсер Анна Шпиленок.
Внеконкурсная программа
Помимо картин конкурсной программы зрителям будут представлены работы в рамках специальных показов, в числе которых бразильская лента «Георгий Каппадокийский» (режиссер Александр Машафер) и турецкие фильмы «Мудрость кита» (режиссер Ондер Шенгюл) и «Столешница» (режиссер Эркан Колчак Кестендиль, Кадир Чермик). Отдельный раздел программы составит ретроспектива, приуроченная к 165-летию со дня рождения Антона Чехова, включающая девять экранизаций его произведений. Среди них «Аптекарша» Станислава Говорухина (1964), «Ведьма» Александра Абрамова (1958), «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица (1960) и др.
Показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Сатурн IMAX» в Ялте. Расписание доступно на сайте смотра. Вход на все показы свободный.
О фестивале
Кинофестиваль «Евразийский мост» проводится с 2016 года при поддержке Министерства культуры России, правительства Республики Крым и Министерства культуры Республики Крым. Идея его проведения была предложена в 2014 году Никитой Михалковым.