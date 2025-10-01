Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кит Урбан не поддерживал амбиции Николь Кидман в актерской карьере

Певец не поддерживал жену в ее амбициях
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Супруг Николь Кидман Кит Урбан не поддерживал ее амбиции в актерской карьере во время их брака. Об этом источник сообщил изданию People.

По словам инсайдера, после рождения дочерей от Урбана, Кидман сосредоточилась на их воспитании и взяла паузу в карьере. Однако после того как дети подросли, актриса решила вернуться в кино.

«Теперь, когда дети стали старше, они любят наблюдать за тем, как работает их мама. Они очень поддерживают свою маму», — заявил источник и отмечает, что для Урбана было «все наоборот».

Кидман завершила съемки «Практической магии 2» с Сандрой Буллок всего за несколько недель до того, как стало известно о разводе с Урбаном. Также у актрисы сейчас в работе несколько телешоу, в том числе работа над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь».

«Кит привык к тому, что она поддерживает его в карьере. Он не оказывал ей такой поддержки, на которую она рассчитывала», — заявил инсайдер.

С 2005 года Кидман состояла в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У них есть двое общих детей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

Ранее стало известно, что Николь Кидман чувствует себя преданной из-за разрыва с мужем после 19 лет брака.