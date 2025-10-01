Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Никоненко оценил желание молодых актеров строить карьеру на Западе

Актер заявил, что актеры должны продвигать любовь к русской культуре на Западе
Сергей Никоненко
Сергей НиконенкоИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР, президент Гильдии актеров Союза кинематографистов Сергей Никоненко прокомментировал желание молодых российских актеров построить карьеру на Западе. Его слова приводит «Абзац».

«Я считаю важным для актера утверждение в своем творчестве любви к Родине и женщине. Он должен продвигать любовь к русской культуре», — подчеркнул Никоненко. По его словам, актеры, продвигающие любовь к Родине за границей, «работают на передовой».

Народный артист добавил, что не стоит даже произносить имена тех его коллег, которые позволяют себе критиковать Россию. Таких актеров он назвал духовно падшими.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о карьере российского актера Юры Борисова в Голливуде. Он отметил, что не понимает желания своего коллеги добиться успеха в США. Артист заявил, что сниматься в хорошем кино и стремиться к славе можно и на Родине.