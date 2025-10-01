Сарик Андреасян назвал количество просмотренных им фильмов

«Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч», — заявил он.