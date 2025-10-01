Ричмонд
Звезда «Деффчонок» показала, как режиссер сериала сделал ей предложение

Актриса Галина Боб поделилась архивным видео с мужем, снятым 11 лет назад
Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как режиссер сериала Сергей Корягин сделал ей предложение. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивным видео, снятым 11 лет назад. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Новогодняя ночь 2014 года, время 2:35. Пенза. Нас шестеро в квартире: я, Сережа, Таня (сестра), ее муж Давид, их малыш Гаспарик и наш папа. И самое не инстаграмное предложение руки и сердца, но мы все счастливы! 1 октября мы с Сережей поженились, и сегодня, получается, ровно 11 лет, как мы муж и жена», — отметила артистка.

Знаменитость моложе супруга на 18 лет. Актриса не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения. У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, восьмилетний Андрей и четырехлетняя Маргарита.

У режиссера от предыдущих отношений также есть двое сыновей. Боб отмечала, что у нее не возникало проблем с детьми супруга, и они всегда были и остаются желанными гостями в их доме. Артистка неоднократно делилась снимками и видеороликами с Ильей и Робертом в соцсетях.