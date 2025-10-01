Звезда «Ворониных» объяснил строгие правила воспитания своих детей

Дронов пояснил, что отсутствие игрушек — это своего рода психологическая защита ребенка, стимулирующая его к самостоятельным действиям и постановке целей. Он привел пример с сыном Федором: мальчик увидел рекламу бластера и попросил купить такой же, но отец предложил ему поиграть с обычной палкой. Актер уточнил, что такой подход направлен не на экономию, а на развитие фантазии и самостоятельности ребенка.