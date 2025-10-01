Звезда «Ворониных» объяснил строгие правила воспитания своих детей

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов рассказал о принципах воспитания своих детей, объяснив, почему он не балует наследников и отказывается покупать им игрушки, пишет Пятый канал.
По словам актера, в их семье установлены достаточно строгие правила, включая ограничения на использование гаджетов. Для развития детей, отметил он, достаточно фломастеров, книг и конструктора.
Дронов пояснил, что отсутствие игрушек — это своего рода психологическая защита ребенка, стимулирующая его к самостоятельным действиям и постановке целей. Он привел пример с сыном Федором: мальчик увидел рекламу бластера и попросил купить такой же, но отец предложил ему поиграть с обычной палкой. Актер уточнил, что такой подход направлен не на экономию, а на развитие фантазии и самостоятельности ребенка.
По мнению знаменитости, чрезмерное приобретение игрушек может привести к тому, что ребенок станет зависимым от материальных вещей и будет испытывать истерики при их отсутствии. Вместо этого, подчеркнул актер, ребенок может создавать игровые ситуации самостоятельно, используя конструктор или другие подручные предметы.
Георгий также рассказал, что давно берет детей с собой на съемочную площадку, чтобы они понимали ценность труда и заработанных денег. Он отметил, что Федор уже вносит вклад в семейный бюджет, участвуя в творческих проектах вместе с отцом.
При этом актер отметил, что у него и супруги разные подходы к воспитанию: иногда они ссорятся из-за методов воспитания, и жена называет его «ворчащим стариком».
