Иранский фильм, победивший в Каннах, не выйдет в России

Панахи снимал картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки. И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году. После решения жюри фестиваля вручить Панахи главную награду Барро заявил, что она была получена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».