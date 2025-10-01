Ричмонд
Иранский фильм, победивший в Каннах, не выйдет в России

Иранский фильм «Простая случайность» режиссера Панахи не получил прокат в России
Кадр из фильма «Простая случайность»
Кадр из фильма «Простая случайность»

Художественный фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая Случайность», победивший на кинофестивале в Каннах, не получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Русский репортаж», которая приобрела права на показ картины.

Известно, что премьера фильма в России была запланирована на 30 октября. В реестре Министерства культуры РФ отсутствует информация о картине.

Фильм «Простая случайность», снятый Панахи, получил «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля, который открылся 13 мая на Лазурном берегу во Франции. Роли в картине исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари.

Сюжет фильма строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему после аварии. Мотивом послужило то, что отец семейства — это человек, который его пытал в иранской тюрьме.

Панахи снимал картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки. И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году. После решения жюри фестиваля вручить Панахи главную награду Барро заявил, что она была получена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».