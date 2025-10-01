Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глеба Калюжного отпустили из армии на премьеру фильма

Актер посетил премьеру картины «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Глеб Калюжный на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Глеб Калюжный, который в данный момент проходит срочную службу в российской армии, получил увольнительную и посетил пресс-конференцию фильма «Первый на Олимпе», которая прошла в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Об этом сообщает Пятый канал в своем Telegram.

В данной картине Калюжный исполнил роль гребца Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона СССР.

Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»
Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»

«Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма. Прохождение срочной службы в армии — это вдохновляющий и важный для меня период», — сказал Калюжный.

Пресс-конференция фильма «Первый на Олимпе», фото: Telegram-канал «Централ партнершип»
Пресс-конференция фильма «Первый на Олимпе», фото: Telegram-канал «Централ партнершип»

Актер также рассказал, что на премьере присутствовали не только его родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми ему удалось подружиться.

Напомним, Глеб Калюжный ушел в армию в мае 2025 года. Он служит в элитном Семеновском полку в Москве.