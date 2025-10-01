Глеб Калюжный, который в данный момент проходит срочную службу в российской армии, получил увольнительную и посетил пресс-конференцию фильма «Первый на Олимпе», которая прошла в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Об этом сообщает Пятый канал в своем Telegram.
В данной картине Калюжный исполнил роль гребца Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона СССР.
«Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма. Прохождение срочной службы в армии — это вдохновляющий и важный для меня период», — сказал Калюжный.
Актер также рассказал, что на премьере присутствовали не только его родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми ему удалось подружиться.
Напомним, Глеб Калюжный ушел в армию в мае 2025 года. Он служит в элитном Семеновском полку в Москве.