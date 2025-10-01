Актриса Цветаева показала кадры со свадьбы с израильтянином: «Афера удалась»

Дизайнер недавно призналась, что уже много лет не спит в одной кровати с мужем. По словам актрисы, им стало некомфортно отдыхать вместе, поэтому они разъехались в разные комнаты. Цветаева отметила, что они взрослые люди, которые с любовью и уважением относятся к друг другу, не усложняя семейную жизнь.