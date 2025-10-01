Актриса Цветаева показала кадры со свадьбы с израильтянином: «Афера удалась»

Актриса, дизайнер украшений Анастасия Цветаева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры со свадьбы с израильтянином. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда в 2010 году вышла замуж за Надава Ольгана. Торжество прошло в Праге.
«Ровно 15 лет назад в Праге я рискнула и оформила подписку на “замуж за иностранца”. До сих пор не понимаю, кто кого больше уговорил, но афера удалась! Продолжаем наш путь вместе», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала, что познакомилась с супругом на отдыхе в Турции. У пары бурно развивался роман, а через несколько месяцев артистка уехала с возлюбленным на его родину.
Израильтянин принял первенца звезды от режиссера Олега Гончарова и стал для него другом. По словам Цветаевой, муж никогда не старался заменить Кузьме отца и не вмешивался в ее методы воспитания.
В браке у пары родились двое детей. Они воспитывают 13-летнюю дочь Эстер и 6-летнего сына Акиву.
Дизайнер недавно призналась, что уже много лет не спит в одной кровати с мужем. По словам актрисы, им стало некомфортно отдыхать вместе, поэтому они разъехались в разные комнаты. Цветаева отметила, что они взрослые люди, которые с любовью и уважением относятся к друг другу, не усложняя семейную жизнь.
Ранее Анастасия Цветаева показала взрослого сына.