СМИ: Кит Урбан закрутил новый роман после разрыва с Николь Кидман

Певец Кит Урбан нашел новую возлюбленную после расставания с актрисой Николь Кидман. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдера.
«Все признаки указывают на то, что Кит встречается с другой женщиной. Скажем так, Николь не спорит с этим, но все равно она в шоке», — заявил собеседник таблоида.
Пока неясно, начал музыкант встречаться с новой возлюбленной до или после расставания с Николь Кидман, которое произошло в июне. При этом жители города Нэшвилл, где проживали звезды, сплетничают о возможной неверности со стороны певца. Сами артисты никак не реагируют на слухи.
30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.
О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.
С 2005 года актриса состояла в отношениях с австралийским певцом. У них есть двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 14-летнюю Фэйт Маргарет.
