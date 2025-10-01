Николь Кидман подала заявление на развод с Китом Урбаном

«Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара», — заявил собеседник таблоида.