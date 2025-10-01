Ричмонд
Юра Борисов чуть не разбил антиквариат на полтора миллиона рублей на съемках

Актер снимался в историческом киноромане «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
Ольга Лерман и Юра Борисов в сериале «Хроники русской революции»
Ольга Лерман и Юра Борисов в сериале «Хроники русской революции»

Юра Борисов рассказал о съемках одной из сцен в историческом сериале «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. Актер исполнил в картине роль офицера охранки Михаила Прохорова, судьба которого оказывается в самом эпицентре исторических событий.

Борисов вспомнил, как проходили съемки сцены танца с Матильдой Кшесинской — примой-балериной Мариинского театра, прославившейся романом с Николаем II. Ее роль в картине исполнила актриса Ольга Лерман.

Ольга Лерман и Юра Борисов в сериале «Хроники русской революции»
Ольга Лерман и Юра Борисов в сериале «Хроники русской революции»

«Во время съемок сцены танца с Матильдой Кшесинской мы с Олей так кружились, кружились, а затем, выкручиваясь из этого танца, я случайно задел столик с какими-то графинчиками и бокалами, — рассказывает со смехом Юра Борисов. — Дубль закончился, поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: “Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил”. Оказывается, все это было антикварное, включая столик. Но обошлось. В общем, нам было весело».

Сюжет сериала «Хроники русской революции» охватывает период с 1904 по 1924 годы и рассказывает о трагических событиях Октябрьской революции, повлиявшей на судьбы людей не только в России, но и во всем мире. В сериале также снимаются Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие.

Первые четыре серии «Хроник русской революции» выйдут в онлайн-кинотеатрах Start и Кинопоиск 10 октября.