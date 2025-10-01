Ричмонд
Борис Акунин высказался о спектакле Молочникова с Бурковским в главной роли

Писатель Борис Акунин побывал на спектакле режиссера Александра Молочникова в Лондоне
Борис Акунин
Борис АкунинИсточник: Legion-Media.ru

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) призвал жителей Лондона посетить спектакль «Чайка. Подлинная история» режиссера Александра Молочникова, премьера которого состоялась в театре Marylebone Theatre. Своими впечатлениями он поделился в Telegram-канале.

По мнению знаменитости, спектакль заслуживает внимания зрителей и не оставит их равнодушными — это история о том, как «трудно сейчас делать свободный театр хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке».

«Сама постановка мне очень понравилась. Она живая, и скучать не дает ни минуты. При моей нелюбви к театру — обычно я сваливаю в антракте — я даже не заметил, как пролетело время», — поделился писатель.

Особо Акунин выделил игру актера Андрея Бурковского, которого, как признался автор, он до этого не видел ни в одной роли. По словам Акунина, звезда «Триггера» не только показал убедительную игру, но и продемонстрировал отличное владение английским языком.

«А на Молочникова обязательно пойду еще. Скучно с ним не будет, это ясно. Сходите, жалеть не будете», — подытожил писатель.

На данный момент ни актер Андрей Бурковский, ни Александр Молочников, ни Борис Акунин не проживают в России. При этом Бурковский продолжает сниматься в РФ. Недавно актер сыграл хирурга в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова.