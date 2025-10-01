Николь Кидман чувствует себя преданной из-за расставания с Китом Урбаном после 19 лет брака. Об этом инсайдер сообщил изданию Page Six. По его словам, 58-летняя актриса старалась сохранить семью, но у нее ничего не получилось.
«Она чувствует себя преданной. Она очень расстроена», — рассказал источник, близкий к звездной паре.
Он добавил, что Кидман была верной женой, которая всегда поддерживала своего мужа.
«Николь поддерживала семью, заботилась о девочках и старалась, чтобы все получилось. Она всегда была рядом с Китом», — говорит инсайдер.
Также стало известно, как звезда фильма «Плохая девочка» планирует воспитывать детей — 17-летнюю Сандэй и 14-летнюю Фейт — после развода. Она потребовала признать ее главным опекуном дочерей. Кидман также предлагает, чтобы дети 306 дней жили с ней, а 59 — с отцом.
«Мать несет ответственность за воспитание детей, за исключением следующих случаев, когда ответственность несет отец: он может проводить время с детьми с 10.00 субботы до 18.00 воскресенья, то есть каждые вторые выходные», — говорится в заявлении.
В документах также подробно описан график их отпусков. Известно, что «в нечетные годы мать будет проводить время с детьми во время осенних каникул», а «в четные годы — отец».
Кидман и Урбан также будут меняться местами во время рождественских каникул. Согласно плану, расходы, необходимые для того, чтобы дети могли путешествовать с родителями, будут разделены поровну.
Оба родителя также согласились совместно принимать все «важные решения», касающиеся образования, неэкстренной медицинской помощи, религиозного воспитания и внеклассных занятий. Кидман и Урбан решили, что ни одна из сторон не будет платить алименты другой стороне.
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год стали мужем и женой. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй, а спустя два года — вторая дочь Фэйт.