Дава, Воля, Бузова снялись в «Невероятных приключениях Шурика» – пародии на кинохиты

Появились новые кадры со съемок комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика». На фото Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Дава, Джиган и Оксана Самойлова предстают в необычных образах, пародирующих героев из всем известных фильмов.
Начало картины будет отсылать к культовой ленте «Форрест Гамп»: сидя на автобусной остановке, Шурик (Батрутдинов) расскажет случайной медсестре (Бузова) историю своей любви со студенткой-красавицей Ниной.
Отношения молодых людей начнутся так же, как в комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Продолжится история в декорациях «Служебного романа», где Павел Воля и Ляйсан Утяшева примерят образы Новосельцева и Калугиной, а после приобретет черты «Кавказской пленницы» и обрастет отсылками ко многим другим — не только советским — кинохитам.
В числе пародируемых фильмов — «Голый пистолет», «Побег из Шоушенка», «Дьявол носит Prada» и даже нашумевшая «Субстанция».
Давид Манукян, более известный как Дава, сыграет самовлюбленного спортсмена, капитана сборной института по игре в «Городки». Для этой роли певец и блогер, ранее признавшийся Кино Mail, что мечтает о нестандартных перевоплощениях, примерил парик и пластический грим, сильно увеличивший его челюсть.
Оксана Самойлова появится в роли чирлидерши и самой популярной девушки института, а Джиган сыграет влюбленного в нее советского студента и друга Шурика.
Всего в проекте занято около 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, многие из них появятся в эпизодических ролях.
Комедия «Невероятные приключения Шурика» выйдет в широкий прокат 11 декабря, а 31-го появится в эфире телеканала ТНТ.