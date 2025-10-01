Дава, Воля, Бузова снялись в «Невероятных приключениях Шурика» – пародии на кинохиты

Давид Манукян, более известный как Дава, сыграет самовлюбленного спортсмена, капитана сборной института по игре в «Городки». Для этой роли певец и блогер, ранее признавшийся Кино Mail, что мечтает о нестандартных перевоплощениях, примерил парик и пластический грим, сильно увеличивший его челюсть.