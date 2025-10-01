Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дава, Воля, Бузова снялись в «Невероятных приключениях Шурика» – пародии на кинохиты

Звезды в образах популярных киногероев появятся в новогодней комедии ТНТ – смотрим кадры со съемок
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»

Появились новые кадры со съемок комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика». На фото Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Дава, Джиган и Оксана Самойлова предстают в необычных образах, пародирующих героев из всем известных фильмов.

Начало картины будет отсылать к культовой ленте «Форрест Гамп»: сидя на автобусной остановке, Шурик (Батрутдинов) расскажет случайной медсестре (Бузова) историю своей любви со студенткой-красавицей Ниной.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»

Отношения молодых людей начнутся так же, как в комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Продолжится история в декорациях «Служебного романа», где Павел Воля и Ляйсан Утяшева примерят образы Новосельцева и Калугиной, а после приобретет черты «Кавказской пленницы» и обрастет отсылками ко многим другим — не только советским — кинохитам.

Павел Воля в фильме «Невероятные приключения Шурика»
Павел Воля в фильме «Невероятные приключения Шурика»
Ляйсан Утяшева в фильме «Невероятные приключения Шурика»
Ляйсан Утяшева в фильме «Невероятные приключения Шурика»

В числе пародируемых фильмов — «Голый пистолет», «Побег из Шоушенка», «Дьявол носит Prada» и даже нашумевшая «Субстанция».

Давид Манукян, более известный как Дава, сыграет самовлюбленного спортсмена, капитана сборной института по игре в «Городки». Для этой роли певец и блогер, ранее признавшийся Кино Mail, что мечтает о нестандартных перевоплощениях, примерил парик и пластический грим, сильно увеличивший его челюсть.

Дава на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Дава на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Дава и Оксана Самойлова на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Дава и Оксана Самойлова на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»

Оксана Самойлова появится в роли чирлидерши и самой популярной девушки института, а Джиган сыграет влюбленного в нее советского студента и друга Шурика.

Джиган на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»
Джиган на съемках фильма «Невероятные приключения Шурика»

Всего в проекте занято около 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, многие из них появятся в эпизодических ролях.

Комедия «Невероятные приключения Шурика» выйдет в широкий прокат 11 декабря, а 31-го появится в эфире телеканала ТНТ.