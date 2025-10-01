После расставания Ник и Ноа сопротивляются тому, чтобы вновь поддаться чувствам друг к другу. Но их судьбы пересекаются на свадьбе Дженны и Лиона — это событие становится поворотной точкой в их отношениях. Ник все еще не может простить Ноа, и между ними стоит стена из обид, но искра, которая никогда не угасла, вновь разгорается.