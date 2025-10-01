«Наша вина» — испанская мелодрама по мотивам романа Мерседес Рон. Режиссер Доминго Гонсалес показывает историю Ноа и Ника спустя четыре года после их расставания: бывшие влюбленные встречаются снова на свадьбе друзей. Ник управляет семейным бизнесом и не может забыть прошлое, а Ноа строит карьеру и старается двигаться дальше — однако их встреча заставила обоих вернуться к чувствам и нерешенным обидам. В статье рассказываем, что известно о дате выхода картины, местах съемок и актерском составе.
Известно ли, когда выйдет фильм «Наша вина»
Официальная премьера назначена на 16 октября 2025 года: картина выйдет эксклюзивно на платформе Prime Video и будет доступна сразу более чем в 240 странах и регионах.
Как снимали фильм «Наша вина»
Съемки финальной части трилогии проходили параллельно с работой над второй лентой — «Твоя вина», и полностью завершились в феврале 2024 года.
Как и в предыдущих фильмах серии, значительная часть материала была отснята в провинции Малага, на побережье Коста-дель-Соль: в Марбелье, Пуэрто-Банусе и других живописных локациях, которые уже можно увидеть в трейлере.
Кто снимается в фильме «Наша вина»
В финальной части трилогии зрители снова увидят актёров, знакомых по первым двум фильмам, а также новых героев, которые добавят истории новые линии.
Основной состав выглядит так:
Николь Уоллес — Ноа;
Габриэль Гевара — Ник;
Марта Асас — Рафаэлла;
Габриэла Андрада — София Забала;
Алекс Бехар — Бриар;
Фелипе Лондоньо — Лука.
О чем будет фильм «Наша вина»
После расставания Ник и Ноа сопротивляются тому, чтобы вновь поддаться чувствам друг к другу. Но их судьбы пересекаются на свадьбе Дженны и Лиона — это событие становится поворотной точкой в их отношениях. Ник все еще не может простить Ноа, и между ними стоит стена из обид, но искра, которая никогда не угасла, вновь разгорается.
Кроме того, Ноа обнаруживает: она беременна — этот факт становится катализатором для возвращения Ника и борьбы с внутренними противоречиями.