Что известно о фильме «Наша вина»: дата выхода испанской романтической мелодрамы

«Наша вина» — красивая история любви от испанского режиссера Доминго Гонсалеса, основанная на бестселлере Мерседес Рон «Виновные». Рассказываем, когда состоится премьера и какие сюжетные линии станут основными.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

«Наша вина» — испанская мелодрама по мотивам романа Мерседес Рон. Режиссер Доминго Гонсалес показывает историю Ноа и Ника спустя четыре года после их расставания: бывшие влюбленные встречаются снова на свадьбе друзей. Ник управляет семейным бизнесом и не может забыть прошлое, а Ноа строит карьеру и старается двигаться дальше — однако их встреча заставила обоих вернуться к чувствам и нерешенным обидам. В статье рассказываем, что известно о дате выхода картины, местах съемок и актерском составе.

Известно ли, когда выйдет фильм «Наша вина»

«Наша вина» (оригинальное название Culpa Nuestra, 2025) — третья и финальная часть трилогии, куда также вошли фильмы «Моя вина» (2023) и «Твоя вина» (2024). 

Официальная премьера назначена на 16 октября 2025 года: картина выйдет эксклюзивно на платформе Prime Video и будет доступна сразу более чем в 240 странах и регионах.

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Как снимали фильм «Наша вина»

Съемки финальной части трилогии проходили параллельно с работой над второй лентой — «Твоя вина», и полностью завершились в феврале 2024 года.

Как и в предыдущих фильмах серии, значительная часть материала была отснята в провинции Малага, на побережье Коста-дель-Соль: в Марбелье, Пуэрто-Банусе и других живописных локациях, которые уже можно увидеть в трейлере.

Кто снимается в фильме «Наша вина»

В финальной части трилогии зрители снова увидят актёров, знакомых по первым двум фильмам, а также новых героев, которые добавят истории новые линии.

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Основной состав выглядит так:

О чем будет фильм «Наша вина»

После расставания Ник и Ноа сопротивляются тому, чтобы вновь поддаться чувствам друг к другу. Но их судьбы пересекаются на свадьбе Дженны и Лиона — это событие становится поворотной точкой в их отношениях. Ник все еще не может простить Ноа, и между ними стоит стена из обид, но искра, которая никогда не угасла, вновь разгорается.

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Кроме того, Ноа обнаруживает: она беременна — этот факт становится катализатором для возвращения Ника и борьбы с внутренними противоречиями.