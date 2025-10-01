Братья Добронравовы рассказали о минусах известной фамилии

Актеры Виктор и Иван Добронравовы раскрыли в рамках проекта «Света вокруг света» плюсы и минусы актерской профессии для тех, у кого звездная фамилия.
По словам Ивана Добронравова, начинающие актеры без известной фамилии имеют определенное преимущество — они приходят в профессию «налегке».
«Ты один, ты первый! Да, может, нет столько связей, но они нарабатываются. Нет такой ответственности», — подчеркнул актер.
Виктор Добронравов, в свою очередь, отметил, что в начале карьеры выходцев из актерской династии часто сравнивают со знаменитыми родственниками. Он привел в пример сына легендарного советского артиста Аркадия Райкина Константина, которому потребовалось приложить немало усилий, чтобы завоевать признание публики.
«Сколько труда он положил, чтобы его стали ассоциировать с собой. Приходилось доказывать: да, мой отец — великий артист, но и я велик не меньше», — отметил Виктор.
Добронравов подчеркнул, что он гордится своим происхождением, но при этом подчеркивает свою индивидуальность.
«Мне часто спрашивают: “А вот как там ваш папа?” Я горжусь быть сыном своего отца. Меня это не тяготит. Мы разные: работаем в разных театрах и жанрах. Но, безусловно, груз ответственности присутствует», — подытожил он.
