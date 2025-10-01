Никита Кологривый назвал свою роль в «Августе» одной из самых сложных в карьере

Российский актер Никита Кологривый признался, что роль Евгения Таманцева в триллере «Август» стала одной из самых сложных в его карьере, пишет 1tv.ru.
По словам артиста, трудность заключалась в том, что его персонаж во многом похож на него самого. Кологривый отметил, что, как и герой фильма, он отличается повышенной эмоциональностью, способен завидовать и остро нуждается в любви.
Ранее народный артист России Сергей Безруков назвал эту работу Кологривого лучшей в его фильмографии. Он также сообщил, что приглашал актера присоединиться к труппе Московского губернского театра.
Картина «Август», вышедшая в широкий прокат 25 сентября, рассказывает о трех сотрудниках контрразведки СМЕРШ, которые получают задание отыскать и нейтрализовать фашистских агентов в лесах Западной Белоруссии.
