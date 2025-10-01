Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый назвал свою роль в «Августе» одной из самых сложных в карьере

Актер исполнил роль старшего лейтенанта Евгения Таманцева
Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Российский актер Никита Кологривый признался, что роль Евгения Таманцева в триллере «Август» стала одной из самых сложных в его карьере, пишет 1tv.ru.

По словам артиста, трудность заключалась в том, что его персонаж во многом похож на него самого. Кологривый отметил, что, как и герой фильма, он отличается повышенной эмоциональностью, способен завидовать и остро нуждается в любви.

Ранее народный артист России Сергей Безруков назвал эту работу Кологривого лучшей в его фильмографии. Он также сообщил, что приглашал актера присоединиться к труппе Московского губернского театра.

Картина «Август», вышедшая в широкий прокат 25 сентября, рассказывает о трех сотрудниках контрразведки СМЕРШ, которые получают задание отыскать и нейтрализовать фашистских агентов в лесах Западной Белоруссии.

Ранее Никита Высоцкий объяснил выбор актеров на роли в фильме «Август».