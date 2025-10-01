Тимур Родригез поделился кадрами со съемок клипа на песню «Похоже на любовь», главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. Актриса на съемках примерила несколько необычных образов.
В одном из них она предстала роковой красоткой. Звезда «Вызова» позировала в красном платье с декольте и разрезом до бедра, с ярким макияжем и в парике с длинными рыжими волосами. На кадре Пересильд была запечатлена на яхте вместе с Тимуром Родригезом.
«Немного закулисья в честь года с выхода клипа — а точнее, сразу двух! Смотрите, что мы сотворили! Спасибо Юлии Пересильд и Кате Кабак и всем, кто помогал это делать», — отметил певец.
Пересильд призналась, что ей понравилось сниматься в клипе Родригеза.
«Это было классное безумие! В таком кайфе», — ответила актриса в комментариях под постом.
Ранее Юлия Пересильд снялась в образе «уставшей» Круэллы Де Виль.