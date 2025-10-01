Жена Игоря Петренко показала романтическое фото с актером

Актриса Кристина Бродская поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичными фото с Игорем Петренко. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги позировали в объятиях друг друга, сидя на берегу Тихого океана. Артистка рассказала, что они находятся с коллегами на Камчатке.
«Бывают минуты, которые тебе дарят сверху, чтобы в очередной раз почувствовать, как же ты счастлив. Наши прекрасные гастроли по Камчатскому краю», — отметила знаменитость.
Знаменитости женаты с 2016 года. Супруги воспитывают трех общих дочерей: 11-летнюю Каролину-Софию, 8-летнюю Марию и 6-летнюю Еву.
От брака с актрисой Екатериной Климовой у артиста есть двое сыновей. Старший Матвей пошел по стопам родителей. Он учится в «Театральной школе Олега Табакова» на третьем курсе. Звезда отмечала, что гордится успехами первенца, у которого большой творческий потенциал. Младший сын экс-супругов Корней учится в 11 классе в Ломоносовской школе.
Актеры развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».
Ранее жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж.