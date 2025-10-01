Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Игоря Петренко показала романтическое фото с актером

Актриса Кристина Бродская поделилась кадром с мужем на берегу Тихого океана
Актриса Бродская поделилась романтичными фото с Петренко
Актриса Бродская поделилась романтичными фото с ПетренкоИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Кристина Бродская поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичными фото с Игорем Петренко. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги позировали в объятиях друг друга, сидя на берегу Тихого океана. Артистка рассказала, что они находятся с коллегами на Камчатке.

«Бывают минуты, которые тебе дарят сверху, чтобы в очередной раз почувствовать, как же ты счастлив. Наши прекрасные гастроли по Камчатскому краю», — отметила знаменитость.

Знаменитости женаты с 2016 года. Супруги воспитывают трех общих дочерей: 11-летнюю Каролину-Софию, 8-летнюю Марию и 6-летнюю Еву.

От брака с актрисой Екатериной Климовой у артиста есть двое сыновей. Старший Матвей пошел по стопам родителей. Он учится в «Театральной школе Олега Табакова» на третьем курсе. Звезда отмечала, что гордится успехами первенца, у которого большой творческий потенциал. Младший сын экс-супругов Корней учится в 11 классе в Ломоносовской школе.

Актеры развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».

Ранее жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж.