Актерский ансамбль фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина пополнился новыми звездами — певец Ваня Дмитриенко, комик Антон Шастун и телеведущий Николай Дроздов приняли участие в создании картины, озвучив трех тараканов. Усатые Джованни, Антон и Алессандро станут оригинальными персонажами нового «Буратино» и помогут зрителям узнать историю главного героя.
Ваня Дмитриенко, озвучивший самого молодого и модного таракана Джованни, признается, что ощущает большую ответственность перед будущими зрителями: «Мне было интересно работать над персонажем и с самим фильмом. Это большое классное кино, в котором так много юмора и любви, и одновременно потрясающая сказка, где каждый найдет что-то для себя».
«Мой герой Джованни, по-русски получается Иван, — таракан. И в этом много иронии и самоиронии, ведь в этой сказке тараканы — классные, веселые и положительные герои. У меня даже нежность какая-то появилась к этим существам из-за Джованни. Он такой милый, что невозможно не полюбить его. Боюсь, что мои родные не оценят моей привязанности», — рассказал Дмитриенко.
Голосом таракана Антона стал его тезка, комик и телеведущий Антон Шастун — «Буратино» станет его первым опытом в большом кино. По сюжету, простой русский таракан Антон случайно попал в Италию, но не забыл свои корни.
«Это важный герой, на нем держится и завязка сюжета, и юмор. Никогда бы не подумал, что тараканы такие классные! То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они», — поделился впечатлениями Антон Шастун.
Ученому и ведущему легендарной телепередачи «В мире животных» достался образ самого взрослого и мудрого таракана Алессандро. Как отмечают создатели фильма, герой Николая Дроздова воплотит собой «голос совести».
Масштабный семейный фэнтези-фильм «Буратино» снят по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом. В главных ролях снялись звезды российского кино — Александр Яценко (папа Карло), Виктория Исакова и Александр Петров (Алиса и Базилио), Федор Бондарчук (Карабас), Светлана Немоляева (Тортилла).
В роли Мальвины предстанет Анастасия Талызина, Артемоном станет Марк Эйдельштейн, образ Пьеро примерит Степан Белозеров, Рузиль Минекаев сыграет весельчака Арлекина, а Лев Зулькарнаев — Дуремара. Самого Буратино на экране при помощи технологии «захвата движения» воплотила Виталия Корниенко.
Премьера ленты «Буратино» в российском прокате ожидается 1 января 2026 года — спустя ровно 50 лет после выхода знаменитого советского телефильма «Приключения Буратино».