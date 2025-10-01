Алена Хмельницкая почтила память своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, которого не стало 26 сентября 2025 года. Актриса в личном блоге опубликовала два ролика. Один из них был снят в поезде: за окном виднелся осенний пейзаж, а в купе играла композиция Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой».