Алена Хмельницкая почтила память своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, которого не стало 26 сентября 2025 года. Актриса в личном блоге опубликовала два ролика. Один из них был снят в поезде: за окном виднелся осенний пейзаж, а в купе играла композиция Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой».
Также Хмельницкая поделилась видео из семейного архива, на котором она исполняет эту песню вместе с Тиграном Кеосаяном в караоке.
Алена Хмельницкая была первой женой Тиграна Кеосаяна. Они прожили в браке около 20 лет. В этом союзе появились две дочери — Александра и Ксения.
Актриса тяжело переживает утрату. После смерти бывшего мужа она написала в личном блоге: «Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера — Тиграна Кеосаяна... Всего 59 лет. Это большое горе для меня лично, для наших детей, для всей его большой семьи, жены, мамы, детей, для всех родных и близких».
В последнем интервью режиссер рассказал о причинах развода с Хмельницкой. По его словам, у них разошлись взгляды по многим вопросам. Но, подчеркнул Кеосаян, им удалось сохранить хорошие отношения после расставания.
«Время лечит, время вносит коррективы. И двое детей, которые есть у нас с Аленой, – это самое главное», — заявил тогда он.
Напомним, о болезни Тиграна Кеосаяна стало известно в начале 2025 года. В конце декабря 2024 года режиссера госпитализировали, он пережил клиническую смерть и впал в кому, в состоянии которой находился девять месяцев.
Режиссер ушел из жизни 26 сентября 2025 года. Проститься с ним пришли друзья и коллеги, а также семья, в числе которой были бывшая и нынешняя жены.