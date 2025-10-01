Молодая возлюбленная звезды «Солдат» дебютировала на сцене

Молодая возлюбленная звезды сериала «Солдаты» Ивана Жидкова дебютировала на сцене. Актриса Мария Чередниченко исполнила роль в спектакле «Бывшие». Артист приехал поддержать свою избранницу, о чем рассказал подписчикам в соцсети. Он сидел в зрительном зале и после выступления подарил ей букет роз.
«Сегодня человек первый раз в жизни вышел на большую профессиональную сцену. Спектакль “Бывшие”. Молодец», — отметил актер.
Чередниченко призналась в личном блоге, что очень волновалась за свой дебют.
Артисты перестали скрывать свои отношения летом 2022 года. По словам Жидкова, 17-летняя разница в возрасте их никогда не смущала. Чередниченко легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали актера за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.
Актриса недавно ответила на частый вопрос от подписчиков, когда у них будет свадьба. Чередниченко призналась, что они по-разному представляют себе это торжество, поэтому не будут его устраивать. Возлюбленная артиста также рассказала, что пока они не планируют общего ребенка. Она хочет стать матерью, но позже.
Ранее Иван Жидков улетел с молодой возлюбленной и сыном из России.