Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант вместе вышли в свет. Пара посетила спектакль «В ожидании Годо», в котором играет 61-летний актер. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.
Звезда «Матрицы» выбрал черный классический костюм, белую рубашку и коричневый галстук. Грант надела черное платье с короткими рукавами и декольте. Она сделала укладку и яркий макияж. Свой образ 52-летняя художница дополнила украшениями — серьгами, браслетами и колье.
Напомним, Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году. Однако романтические отношения у них начались только спустя десять лет. В ноябре 2019-го знаменитости впервые вышли вместе в свет — пара появилась на красной дорожке на гала-вечере LACMA Art + Film Gala, организованном Gucci.
Ранее Киану Ривз встречался с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году у пары родилась дочь Ава, но девочка появилась на свет уже мертвой. Спустя полтора года из жизни ушла и Сайм — она попала в автокатастрофу. Долгие годы голливудский актер был один и не рассказывал ничего о своей личной жизни.