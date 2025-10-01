Ранее Киану Ривз встречался с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году у пары родилась дочь Ава, но девочка появилась на свет уже мертвой. Спустя полтора года из жизни ушла и Сайм — она попала в автокатастрофу. Долгие годы голливудский актер был один и не рассказывал ничего о своей личной жизни.