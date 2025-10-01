Мэттью Макконахи приехал в Лондон, чтобы презентовать фильм «Школьный автобус» со своим участием. Компанию 55-летнему актеру составила жена Камила Алвес.
Они вместе вышли на красную дорожку. 42-летняя модель надела белое платье со спущенными бретельками и юбкой с бахромой, а также белые туфли-лодочки на каблуках. Сверху она накинула белоснежное пальто. Алвес распустила длинные кудрявые волосы и сделала вечерний макияж.
Макконахи надел серый костюм-тройку и серую рубашку. Актер на дорожке не скрывал своих чувств к жене. Он обнимал ее, а в какой-то момент страстно поцеловал на глазах фотографов и журналистов.
В фильме «Школьный автобус» также снялся и сын пары — 17-летний Леви Макконахи. Он сыграл экранного сына главного героя Кевина Маккея, которого играет Макконахи.
Напомним, Мэттью Макконахи познакомился с Камилой Алвес в 2006 году. Они поженились спустя три года. В 2008 году у пары родился сын Леви, в 2010-м — дочь Вида, а в 2021-м — сын Ливингстон.
