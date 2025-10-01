Режиссер нового «Грозового перевала» отреагировала на негативные отзывы о фильме

Работая с 28-летним Элорди над «Солтберном», Феннел поняла, что точно хочет видеть его в «Грозовом перевале». Она объяснила: «Джейкоб выглядел точно так же, как Хитклифф на иллюстрации к первой книге, которую я прочитала очень давно. И это было так ужасно, что мне аж хотелось кричать. Очевидно, это не профессиональный поступок, — пошутила она. — На тот момент я уже задумалась о том, чтобы снять “Грозовой перевал”, и мне показалось, что у него есть то, что нужно…. Он удивительный актер», — объяснила свой выбор, с которым многие не согласились, Феннел.