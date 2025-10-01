Ричмонд
Режиссер нового «Грозового перевала» отреагировала на негативные отзывы о фильме

Эмиральд Феннел объяснила свой выбор актеров на главные роли в картине
Эмиральд Феннел
Эмиральд ФеннелИсточник: Legion-Media.ru

Эмиральд Феннел рассказала о своем видении предстоящей экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. На фестивале женской литературы в Бронте 39-летняя режиссер выступила в онлайн-дебатах, где прокомментировала кастинг предстоящей картины.

Согласно книге, героиня по имени Кэтрин является подростком, однако в фильме эту роль исполняет 35-летняя Марго Робби. Кроме того, некоторые злопыхатели считают, что Элорди в роли Хитклиффа, который в книге описан как «темнокожий», попросту оскорбляет темнокожее население.

Джейкоб Элорди в фильме «Грозовой перевал» (2026)
Джейкоб Элорди в фильме «Грозовой перевал» (2026)

Работая с 28-летним Элорди над «Солтберном», Феннел поняла, что точно хочет видеть его в «Грозовом перевале». Она объяснила: «Джейкоб выглядел точно так же, как Хитклифф на иллюстрации к первой книге, которую я прочитала очень давно. И это было так ужасно, что мне аж хотелось кричать. Очевидно, это не профессиональный поступок, — пошутила она. — На тот момент я уже задумалась о том, чтобы снять “Грозовой перевал”, и мне показалось, что у него есть то, что нужно…. Он удивительный актер», — объяснила свой выбор, с которым многие не согласились, Феннел.

Марго Робби в фильме «Грозовой перевал»
Марго Робби в фильме «Грозовой перевал»

О Марго Робби, которая, помимо прочего, выступила и в роли продюсера «Грозового перевала», режиссер сказала: «Она не похожа ни на кого из тех, кого я когда-либо встречала, и я думаю, именно это я чувствовала, воображая Кэти».

Женщина также добавила, что Робби очень красивая и действительно удивительная, «она относится к тому типу людей, которым, как и Кэти, все сойдет с рук», — добавила она.