Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Белла Хадид в комбинезоне вышла на подиум на фоне новостей о госпитализации

Модель Белла Хадид в комбинезоне вышла на показе в Париже

Модель Белла Хадид в комбинезоне вышла на подиум на фоне новостей о госпитализации. Об этом сообщает Marie Claire.

Белла Хадид
Белла ХадидИсточник: Legion-Media.ru

28-летняя знаменитость появилась на подиуме в желтом комбинезоне, коричневых колготках и солнцезащитных очках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали акцентный макияж.

Недавно звезда снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.

Ранее Белла Хадид отреагировала на слухи о своей анорексии.