Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Стоун в облегающем платье с глубоким декольте снялась на показе в Париже

Актриса Эмма Стоун в платье из трикотажа посетила показ в Париже

Актриса Эмма Стоун в платье из трикотажа посетила показ в Париже. Об этом сообщает WWD.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media

Знаменитость появилась на показе Louis Vuitton в облегающем белом платье с глубоким декольте и кардигане. Образ дополнили черные туфли с острым мысом, солнцезащитные очки и сумка из кожи.

В июне звезда вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством.

В январе артистка с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.

Ранее Эмма Стоун вышла на публику в серебряном платье с глубоким декольте.