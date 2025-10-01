Зендая в «гусарском» мини-платье посетила показ в Париже

9 января звезда продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.