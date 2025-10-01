Ричмонд
Зендая в «гусарском» мини-платье посетила показ в Париже

Актриса Зендая в серебряном мини-платье появилась на показе в Париже

Актриса Зендая в серебряном мини-платье появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Об этом сообщает Elle.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

29-летняя знаменитость посетила показ бренда в «гусарском» серебряном мини-платье с меховым воротником и манжетами. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали макияж с розовой помадой.

7 января стало известно, что актриса помолвлена с коллегой Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.

9 января звезда продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.

Ранее Зендая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с Томом Холландом.