Жена Джорджа Клуни в бархатном мини-платье появилась на премьере с мужем

Жена актера Джорджа Клуни, Амаль, посетила премьеру его нового фильма «Джей Келли» в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.
Для выхода знаменитость предпочла бордовое мини-платье с юбкой в цветах и бархатным лифом, золотые босоножки и красный клатч. Вместе с ней на премьере появился актер Джордж Клуни.
В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
В апреле актер на шоу CBS Mornings вспомнил, как два года назад рассказывал телеведущей Гейл Кинг, что не ссорится с супругой. По словам Клуни, с того момента ничего не изменилось.
«Я помню, что тогда утверждал, что у нас не было никаких ссор. И мы все еще не поссорились! Мы все еще пытаемся найти повод для ссоры! Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что встретил эту невероятную женщину. И я чувствую себя так, будто сорвал джекпот! Не проходит и дня, чтобы я не думал, что я самый счастливый человек на свете. Так что это здорово», — заявил артист.
Ранее Джордж Клуни с женой посетили премьеру в Венеции.