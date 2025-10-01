58-летняя Рената Литвинова вышла на подиум в Париже

Актриса Рената Литвинова вышла на подиум в Париже. Об этом она написала в Telegram-канале.
58-летняя знаменитость в черном приталенном пиджаке с подчеркнутыми плечами и расклешенными рукавами и узкой юбки. Образ дополнила широкополая шляпа с розами и длинные белые перчатки.
«Показ у товарищей Ханны и Стивена. Matières Fécales», — написала актриса.
На обложке журнала Tatler звезда позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье. Ей также сделали ретро укладку и макияж с длинными угольно-черными стрелками. Актриса также снялась в красном пышном платье, синем корсете и белоснежном жакете.
В начале июля Литвинова стала лицом выпуска журнала Harper’s Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
Ранее Ренату Литвинову засняли с рыжими волосами и в рваном костюме.