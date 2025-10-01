Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гвинет Пэлтроу впервые снялась в рекламе с 21-летней дочерью

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе с дочерью Эппл Мартин

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе бренда Gap с дочерью Эппл Мартин. Об этом сообщает People.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл Мартин / фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл Мартин / фото: соцсети

52-летняя артистка и 21-летняя Эппл Мартин представили осеннюю коллекцию, в которой сочетаются вещи для двух поколений. Мать и дочь примерили тренчи, рубашки и брюки в классическом стиле. Волосы моделям распустили и сделали легкий нюдовый макияж.

У знаменитости есть двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе.

В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.

Ранее Гвинет Пэлтроу раскритиковали за выход на показе в Нью-Йорке.