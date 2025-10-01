Создатели «Чебурашки 2» представили новый трейлер фильма, который расскажет об очередных приключениях ушастого зверька, Гены и их друзей. Во второй части истории герой Сергея Гармаша предстанет перед зрителями в облике крокодила — именно таким Гена кажется Чебурашке, когда злится из-за его проделок.
Сюжет продолжения «Чебурашки» разворачивается спустя год после событий первой ленты. Счастливой, пусть и не всегда спокойной жизни Гены и его ушастого друга мешают планы Лариона, который хочет построить на месте их дома парк аттракционов. Решив найти новое жилище для Гены, Чебурашка вместе с Соней и Гришей отправляются высоко в горы и оказываются в логове лесного охотника. Тем временем, взрослые, обеспокоенные пропажей детей, бросаются на их поиски.
Помимо Сергея Гармаша, к своим ролям в продолжении вернулись Елена Яковлева (Римма), Дмитрий Лысенков (Ларион), Федор Добронравов (Валерий), Полина Максимова (Таня) и другие звезды. Образ охотника воплотил Александр Лыков. Свой голос Чебурашке вновь подарила Ольга Кузьмина.
Режиссер-постановщик обеих частей «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко отмечает, что зрителей ждет череда невероятных приключений и драматическая развязка, ставшая визитной карточкой франшизы.
Напомним, вышедший в 2023 году фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории, заработав в прокате России и СНГ более 7 миллиардов рублей.
Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года. На большие экраны картину выпустит кинокомпания «Централ Партнершип».