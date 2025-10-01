Ричмонд
Гармаш становится крокодилом в новом трейлере «Чебурашки 2»

В продолжении популярного семейного фильма зрители увидят Гену в сказочном обличье

Создатели «Чебурашки 2» представили новый трейлер фильма, который расскажет об очередных приключениях ушастого зверька, Гены и их друзей. Во второй части истории герой Сергея Гармаша предстанет перед зрителями в облике крокодила — именно таким Гена кажется Чебурашке, когда злится из-за его проделок.

Сюжет продолжения «Чебурашки» разворачивается спустя год после событий первой ленты. Счастливой, пусть и не всегда спокойной жизни Гены и его ушастого друга мешают планы Лариона, который хочет построить на месте их дома парк аттракционов. Решив найти новое жилище для Гены, Чебурашка вместе с Соней и Гришей отправляются высоко в горы и оказываются в логове лесного охотника. Тем временем, взрослые, обеспокоенные пропажей детей, бросаются на их поиски.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Помимо Сергея Гармаша, к своим ролям в продолжении вернулись Елена Яковлева (Римма), Дмитрий Лысенков (Ларион), Федор Добронравов (Валерий), Полина Максимова (Таня) и другие звезды. Образ охотника воплотил Александр Лыков. Свой голос Чебурашке вновь подарила Ольга Кузьмина.

Режиссер-постановщик обеих частей «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко отмечает, что зрителей ждет череда невероятных приключений и драматическая развязка, ставшая визитной карточкой франшизы.

Напомним, вышедший в 2023 году фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории, заработав в прокате России и СНГ более 7 миллиардов рублей.

Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года. На большие экраны картину выпустит кинокомпания «Централ Партнершип».