Сюжет продолжения «Чебурашки» разворачивается спустя год после событий первой ленты. Счастливой, пусть и не всегда спокойной жизни Гены и его ушастого друга мешают планы Лариона, который хочет построить на месте их дома парк аттракционов. Решив найти новое жилище для Гены, Чебурашка вместе с Соней и Гришей отправляются высоко в горы и оказываются в логове лесного охотника. Тем временем, взрослые, обеспокоенные пропажей детей, бросаются на их поиски.